Esporte Victor Ramos chega para 'brigar': 'Não vai ter bola perdida' Zagueiro que não atua há dez meses é apresentado pelo Goiás

Magro (81kg) se comparado à estatura elevada (1,92 m), corpo tatuado, filho de ex-prefeito de Rodelas (BA) e com perfil de atleta raçudo, o zagueiro Victor Ramos foi apresentado pelo gestor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, com a promessa de “brigar” para tirar o clube da incômoda penúltima colocação na Série B.Chama a atenção, na carreira do novo contratado do alv...