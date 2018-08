Esporte Victor Ramos admite time "relaxado" no início do clássico e rebate rival: "Quem é? Jogou onde?" Zagueiro alviverde rebate declarações do meia Alan Mineiro, do Vila Nova, após a vitória do time colorado por 3 a 0 em clássico pela Série B

Dentro de campo, o clássico entre Vila Nova e Goiás, pela Série B do Campeonato Brasileiro, já acabou, mas fora dele a disputa ainda segue acirrada no quesito provocações. Após a vitória do time colorado por 3 a 0, no último sábado (25), o meio campista Alan Mineiro, que foi o grande nome do jogo por marcar um gol e participar dos outros dois, soltou declarações provocando o...