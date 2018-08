Esporte Victor Ferraz ataca Conmebol e diz que pensou em se aposentar após queda santista Santos foi punido, por escalação irregular de jogador no jogo da ida pela Copa Libertadores e precisava ganhar o jogo da volta por uma diferença de quatro gols

As circunstâncias que rodearam a eliminação do Santos na Libertadores fizeram com que o lateral-direito Victor Ferraz cogitasse abandonar o futebol. Foi o que o jogador revelou nesta quarta-feira (29), um dia depois o empate por 0 a 0 com o Independiente, que, graças à punição imposta pela Conmebol, tirou o time brasileiro nas oitavas de final da competição. "Ontem, saindo...