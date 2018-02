Victor Bolt acerta ‘rescisão amigável’ com o Goiás e embarca para o futebol chinês

O volante Victor Bolt está de saída do Goiás. O atleta de 30 anos realizou rescisão amigável com a diretoria esmeraldina e embarcou neste sábado (17) para a China. O provável novo clube do jogador não foi revelado porque o atleta ainda passará por exames médicos, antes de assinar contrato.

Ano passado, Bolt foi titular no Estadual e durante boa parte da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou marcado pelas constantes suspensões e por falhar em jogos importantes, como no clássico com o Vila Nova, em que o Goiás foi batido por 2 a 0 com gols que saíram de passes errados do volante.

Para a posição de volante, o Goiás já utilizou cinco jogadores no Campeonato Goiano: Madison, João Afonso, Léo Sena, Elyeser e Rezende. Bolt não realizou nenhuma partida em 2018 pelo clube esmeraldino. Ele se de 1.1461990 spede do time alviverde com 44 jogos realizados e 1 gol marcado, além do título goiano de 2017.