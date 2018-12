Esporte Vice-presidente assume categorias de base do Vila Nova

Com resultados ruins nas categorias de base no último semestre de 2018, o Vila Nova busca soluções para o setor de futebol amador e terá como diretor dessa área o vice-presidente do clube Ricardo Barbosa.O objetivo dessa mudança é dar mais suporte ao setor, uma vez que o Vila Nova passou por muitas mudanças nas categorias de base na última temporada com alterações na...