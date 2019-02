Esporte Vice em 2016 com o Audax, Sidão e Mike se enfretam em clássico O bom futebol daquele time, que chegou a ser chamado de “Carrossel Audaxioso”, projetou as carreiras do goleiro e do atacante

O clássico deste domingo (3), na Serrinha, recoloca adversários que rivalizaram no Estado nos últimos 13 anos, apesar de não decidirem o título do Estadual desde 2014. O jogo marca também o reencontro de dois jogadores que rodaram o País e que destino e mercado colocaram no futebol goiano: o atacante Mike, de 25 anos, e o goleiro Sidão, de 36 anos. Ambos fizeram parte d...