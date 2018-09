Esporte Vice do Botafogo admite salários atrasados e cobra mais empenho do elenco Clube carioca vive momentos difíceis dentro e fora de campo, já são três jogos sem ganhar com a zona de rebaixamento se aproximar

O vice-presidente do Botafogo, Gustavo Noronha, apareceu nesta terça-feira (11) na reapresentação do elenco e prestou esclarecimentos aos jornalistas sobre a situação do Botafogo. Não bastassem os três jogos consecutivos sem vitória no Campeonato Brasileiro e a proximidade da zona de rebaixamento, o dirigente ainda admitiu que os salários de agosto dos jogadores estão a...