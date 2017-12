Vice de futebol do Goiás, Mauro Machado quer jogadores comprometidos para 2018

Para os próximos três anos, as responsabilidades no Goiás não vão cair apenas nas costas do presidente Marcelo Almeida. Ele irá dividir com seus cinco vices: Mauro Machado (futebol), Júnior Vieira (esportes olímpicos), Rogério Santana (administrativo e financeiro), Adriano Oliveira (patrimônio) e Dyogo Crosara (jurídico), que terão como grande meta recolocar o Goiás na elite do futebol nacional.

"O Goiás se tornou muito grande e nós, muitas vezes,constatamos essa grandeza de forma tardia. O Goiás tem de ser tratado como uma empresa e convivemos com vários problemas. Esses problemas podem ser consertados tendo ao nosso lado pessoas competentes para nos ajudar", explicou Marcelo Almeida.

Dentre os vice-presidentes, quem terá grande responsabilidade será Mauro Machado, que irá conduzir o futebol esmeraldino. Ele ressaltou que a nova fórmula de gestão será fundamental para o Goiás voltar a ser forte. "Esse clube é gigante, em todos os pontos de vista e nos últimos anos deixamos a desejar no futebol", disse Mauro Machado.

O vice-presidente de futebol esmeraldino também fez questão de ressaltar o comprometimento dos atletas para o ano que vem que será fundamental para o time conquistar o principal objetivo, a volta para a Série A.

"Precisamos de atletas que tenham comprometimento, essa palavra ficou fora da grande maioria dos atletas que aqui estiveram", frisou Mauro Machado, que terá ao seu lado Túlio Lustosa, como um dos responsáveis por trazer jogadores comprometidos.

"O mínimo que queremos é a conquista do Campeonato Goiano e o acesso à Série A. A cereja do bolo seria uma Copa do Brasil e o título da Série B pela terceira vez", completou o dirigente.