Esporte Vice da CBF minimiza voto do presidente e reitera cooperação com a Conmebol

O vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, tentou nesta quinta-feira descolar a imagem da entidade do presidente em exercício, Antonio Nunes, depois da polêmica decisão de Nunes de votar pela candidatura do Marrocos, na disputa com a América do Norte para sediar a Copa do Mundo de 2026. A CBF havia fechado acordo para votar junto com a Conmebol pela sede tripla dos E...