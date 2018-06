Esporte Viagem de presidente do Senegal para acompanhar sua seleção vira polêmica

A viagem do presidente do Senegal, Macky Sall, para acompanhar sua seleção em Moscou se transformou em uma polêmica. No fim de maio, ao se despedir de sua seleção ainda em Acra, ele indicou que iria tirar licença do cargo para poder fazer a viagem pela Rússia. Mas, diante da repercussão, acabou encurtando a viagem para apenas três dias. O Senegal vive já a expect...