Esporte Viçosa diz estar preparado para ser titular e pede atenção diante do Boa Esporte Jogador terá a tarefa de substituir Lucão, artilheiro do Goiás e da Série B, na partida contra o Boa Esporte

Júnior Viçosa terá sua segunda oportunidade como titular com Ney Franco. O atacante foi o escolhido pelo treinador para atuar diante do Boa Esporte, em Varginha, na sexta-feira (07), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lucão, que é artilheiro do Goiás e da Série B (com 11 gols), está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O jogador assumiu a artilharia isolad...