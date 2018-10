Esporte Vettel leva punição por desrespeitar bandeira vermelha e perderá três posições no grid do GP dos EUA Alemão da Ferrari está 67 pontos atrás do líder da temporada, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes

Por causa da forte chuva em Austin, no Texas, a segunda sessão de treinos livres para o GP dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, que tinha a previsão de 1h30min de duração, contou com apenas 40 minutos utilizados por 15 dos 20 pilotos do grid da Fórmula 1. E o britânico Lewis Hamilton, o líder da temporada pela Mercedes, só precisou de uma volta em ritmo forte para r...