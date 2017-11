Vettel ganha posição na largada e vence GP do Brasil

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, venceu o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A corrida, disputada na tarde deste domingo, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, praticamente definiu o vice-campeonato em favor do alemão, que largou em 2º, mas conseguiu superar o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, antes da primeira curva para dominar a prova paulista, a penúltima do calendário da categoria e cruzar a linha de chegada em 1º. O outro ferrarista, o finlandês Kimi Raikkonen ficou em 3º. O brasileiro Felipe Massa, que fez sua despedida do circuito brasileiro correndo pela categoria, ficou em 7º.

Na largada, Vettel pulou na frente de Bottas e assumiu a ponta. Porém, após passarem limpo nas primeiras curvas, o dinamarquês Kevin Magnussen causou um acidente que envolveu Stoffel Vandoorne e Daniel Ricciardo. Os dois primeiros tiveram de abandonar e o carro de segurança teve de entrar na pista, beneficiando quem vinha mais atrás, como era o caso do campeão da temporada, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes.

Após a primeira janela de paradas nos boxes, Hamilton assumiu a ponta da corrida, já que ele havia aproveitado a intervenção do carro de segurança para fazer uma troca de pneus. Porém, o campeão teve de parar novamente e caiu para o 5º lugar, imediatamente à frente do brasileiro Felipe Massa. O inglês chegou a ganhar a posição do holandês Max Verstappen, da Red Bull, mas não conseguiu alcançar o pódio.

Vettel confirmou a vitória e abriu 22 pontos (302 a 280) sobre Bottas, que ficou em 2º na prova brasileira - os dois lutam pelo vice-campeonato de pilotos. A vantagem do piloto da Ferrari é enorme, já que resta apenas uma etapa, o GP de Abu Dabi, no dia 26. Para o alemão confirmar a posição no campeonato, sem depender do resultado do rival, basta chegar em 8º.

Resultado do GP do Brasil de F-1 2017

1º - Sebastian Vettel - Ferrari - 1h31m26.260s

2º - Valtteri Bottas - Mercedes - 2.762s

3º - Kimi Raikkonen - Ferrari - 4.600s

4º - Lewis Hamilton - Mercedes - 5.468s

5º - Max Verstappen - Red Bull - 32.940s

6º - Daniel Ricciardo - Red Bull - 48.691s

7º - Felipe Massa - Williams - 1m08.882s

8º - Fernando Alonso - McLaren/Honda 1m09.363s

9º - Sergio Perez - Force India/Mercedes 1m09.500s

10º - Nico Hulkenberg - Renault 1 volta

11º - Carlos Sainz - Renault - 1 volta

12º - Pierre Gasly - Toro Rosso - 1 volta

13º - Marcus Ericsson - Sauber - 1 volta

14º - Pascal Wehrlein - Sauber - 1 volta

15º - Romain Grosjean - Haas - 2 voltas

16º - Lance Stroll - Williams - 2 voltas

Não completaram a prova

Brendon Hartley - Toro Rosso

Stoffel Vandoorne - McLaren

Kevin Magnussen - Haas

Esteban Ocon - Force India