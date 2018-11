Esporte Vettel bate recorde de Interlagos e crava melhor tempo no 3º treino livre

O terceiro treino livre para o GP do Brasil foi bastante agitado no início desta tarde de sábado em Interlagos. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, bateu o recorde da pista com um carro de Fórmula 1, ao completar a volta mais rápida em 1min07s948. O pentacampeão Lewis Hamilton forçou sua Mercedes, mas só conseguiu ficar com o segundo lugar (1min08s165), seguido pel...