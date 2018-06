Esporte Vettel bate recorde, é o mais rápido em Montreal e crava pole para o GP do Canadá Piloto da Ferrari marca melhor tempo com 1min10s764, novo recorde da pista

O alemão Sebastian Vettel voou baixo no treino classificatório para o GP do Canadá e garantiu a pole position para a prova que acontecerá neste domingo. No treino classificatório deste sábado, no Circuito Gilles Villeneuve, o piloto da Red Bull não deu chances para os rivais, disparou no Q3 e cravou a melhor marca, com 1min10s764, novo recorde da pista. Com o resultado...