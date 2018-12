Esporte Veteranos do futebol e futsal goiano se reúnem em partida beneficente A bola rola no ginásio do Sesc Universitário, a partir das 10 horas

O ginásio do Sesc Universitário, em Goiânia, irá receber um duelo entre veteranos, na partida os ex-atletas do futsal goiano irão enfrentar ex-profissionais do Atlético. Além da torcida ver alguns nomes novamente em ação, também poderão ajudar os mais carentes. Para assistir a partida, o torcedor poderá trocar dois quilos de alimentos não perecíveis por um ingresso. O evento...