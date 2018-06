Esporte Veteranos comandam Brasil em Goiânia, mas passam experiência para formar sucessor Levantadores da seleção brasileira, que venceu Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos no Goiânia Arena, Bruninho e William trabalham ensinando promessa brasileira

No futebol a posição seria o camisa 10, no basquete o armador, já o futebol americano o papel é similar ao do Quarterback. O vôlei masculino da seleção brasileira passa um processo de renovação. Uma das principais posições que vive essa sequência de passagem de “bastão” é a de levantador, que possui uma troca de experiência entre jogadores mais velhos e um jovem com p...