Esporte Veterano do grid aproveita corrida em Goiânia Médico Remi Toscano, de 76 anos, promete acelerar na Superbike Master, com motos de 1000cc

Se engana quem pensa que apenas os “novinhos” são apaixonados pela adrenalina da motovelocidade. Na 4ª etapa do Brasileiro e 2ª do Goiás Superbike, neste domingo (9), o médico Remi Toscano, de 76 anos, promete acelerar na Superbike Master, com motos de 1000cc. Gaúcho de São Luiz Gonzaga, Remi Toscano sempre foi apaixonado por motos, tanto que antes de conhecer a moto...