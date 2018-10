Esporte Verônica Hipólito supera câncer no cérebro e 200 tumores no intestino Corredora brasileira sonha em disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020

Três cirurgias para retirar um câncer do cérebro, uma para retirar 200 tumores do intestino e um AVC (acidente vascular cerebral) sem aviso prévio. Tudo isso já aconteceu com Verônica Hipólito, corredora brasileira paralímpica da classe T38 – para atletas com paralisia cerebral leve – e nada a impediu de se tornar campeã mundial, conquistar medalhas na Rio-2016 e...