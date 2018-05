Esporte Venda de pratas da casa deve ser fechada nesta quarta-feira

A diretoria do Vila Nova deve finalizar nesta quarta-feira (16) a negociação do atacante Philippe e do volante Batata com o Sion, do futebol suíço. O presidente do Vila, Ecival Martins, acompanha os dois garotos na Suíça e deverá formalizar o negócio. Os atletas foram submetidos a exames médicos e testes físicos, tiveram os contratos confeccionados e o acordo deverá se...