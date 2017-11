Venda de ingressos para Goiás x Internacional começa nesta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira a venda de ingressos para o duelo entre Goiás e Internacional, que será realizado neste sábado (18), às 17 horas, no Estádio Serra Dourada. A partida é válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Assim como praticado nos últimos confrontos do clube esmeraldino como mandante, os bilhetes custam 20 reais (cadeiras) e 10 reais (arquibancada). Além de estudantes e idosos, o direito da meia entrada será garantido para o torcedor que apresentar, no ato da compra, uma aposta da Timemania selecionando o Goiás como time do coração. Serão aceitas apostas realizadas a partir do dia 11 de novembro de 2017.



A carga total de ingressos será da capacidade do Serra Dourada. Para os torcedores do Internacional estarão reservados 50% dos bilhetes, todos referentes ao setor do Sul (arquibancada e cadeira) do Serra Dourada.

Jogo: Goiás x Internacional

Data: 18 de novembro de 2017

Local: Estádio Serra Dourada

Horário: 17 horas

Ingressos

Cadeira: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Arquibancada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)



Confira os pontos e horários de vendas

Empório Goiás (Serrinha e Aparecida Shopping)

Quarta-feira: horário comercial

Quinta-feira e sexta-feira: 8h às 18h

Sábado: 8h às 12h

Lojas Flávios - Respeitando os horários de funcionamento de cada estabelecimento

Unidades: Shopping Flamboyant; Shopping Passeio das Águas; Buriti Shopping; Rua 24 (Campinas); e Rua 4 (Centro).

Estádio Serra Dourada

A venda de ingressos acontece a partir das 15 horas, somente no dia do jogo (sábado, dia 18).

Vendas online

Meubilhete.com