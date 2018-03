Vencedoras celebram título

A chuva fina ao amanhecer não assustou as corredoras da 10ª edição do Circuito Mulher Unimed. Antes da largada, no entanto, já não caía mais água e o clima ameno, com temperatura em cerca de 22 ºC, proporcionou uma atmosfera perfeita para a prova, disputada neste domingo (11).

Nos 5 km, a triatleta e personal trainer Fernanda Carvalho, de 35 anos, cruzou a linha de chegada em 1º. “Foi uma ótima prova. O asfalto molhado não atrapalhou em nada. O clima estava bom para correr”, comentou a atleta, que venceu pela primeira vez o Circuito Mulher. “Acho que fiz força na hora certa”, finalizou.

Na prova mais longa, os 10 km, Elen Caetano também pôde comemorar um triunfo inédito. Atleta experiente, ela conseguiu um desempenho que a surpreendeu. “Tive uma semana muito dura de treinos. Isso poderia ter sido decisivo”, revelou Elen, que também é personal trainer e vem treinando para disputar a Volta da Ilha, em Florianópolis - prova de revezamento de 140 km.

Para Elen, as peculiaridades do percurso podem ter sido decisivas para sua vitória. “Primeiro você pega 4 km de descida e, no final, sobe 6 km, ou seja, é uma prova que teve um bom grau de dificuldade. Por isso, a vitória tem ainda mais valor”, concluiu a atleta de 38 anos.