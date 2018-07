Esporte Vencedor do bolão do POPULAR, Gedoz adotou lógica e sorte para palpitar Brincadeira aconteceu durante a Copa do Mundo e reuniu representantes dos três clubes goianos da Série B, além de jornalistas da Jaime Câmara

O meio campista Felipe Gedoz, do Goiás, mostrou que é bom no chute não só dentro de campo, mas também fora dele. O jogador foi o vencedor do primeiro bolão da Copa do Mundo realizado pelo POPULAR. O camisa 10 esmeraldino terminou a brincadeira com 88 pontos e faturou um kit de vinho. Em segundo lugar ficou o meia Alan Mineiro, do Vila Nova, e o goleiro Márcio, ex-Goiás e...