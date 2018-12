Esporte Velho conhecido de Márcio Fernandes, Domingos chega na Aparecidense com meta de conquistar títulos O zagueiro, que atuou com o treinador do Camaleão na base do Santos, destacou que vem ao clube com o mesmo espírito guerreiro de sempre

A Aparecidense já está trabalhando a uma semana, mas nesta segunda-feira (10), o clube apresentou os últimos atletas, que irão compor o elenco do Goianão 2019. Dentre os nomes apresentados, destaque para o zagueiro Domingos, de 32 anos, que tem no currículo o título do Campeonato Brasileiro de 2004, com o Santos. Tendo no currículo equipes como Santos, Grêmio, Guaran...