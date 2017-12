Velha história e ciclo novo para Hélio dos Anjos no Goiás

Hélio dos Anjos tem profunda identificação com Goiás. No clube, está na 6ª passagem e buscará o 5º título do Estadual, em que foi campeão em 1999, 2000, 2009 e 2015. O técnico sabe que será cobrado, também, para recolocar o clube na Série A nacional. Mas se diz animado com o novo ciclo no Goiás, que estacionou na Série B e chegou a correr risco de queda, em 2016 e 17. H...