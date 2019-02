Esporte Veja quem são os atletas mortos no incêndio no centro de treinamento do Flamengo De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h, enquanto os atletas dormiam

Ao menos dez pessoas morreram no incêndio que atingiu o alojamento do Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h, enquanto os atletas dormiam. Horas depois da tragédia, os nomes de cinco jogadores rubro-negros mortos e outros três feridos foram divulgados. Arthur Vinícius morreu um dia antes de completar 15 anos e atuava como zagueiro. Bernardo Pisetta, de 15 anos, atuava como goleiro e era natural de Santa Catarina. ...