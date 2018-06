Esporte Veja o que a Alemanha precisa fazer para se classificar e pegar o Brasil Grupo F chega na última rodada com as quatro seleções tendo chances de classificação para as oitavas de final

A vitória por 2 a 1 da Alemanha sobre a Suécia embolou o grupo F de tal forma que as quatro seleções chegam com possibilidade de classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Inclusive, a Coreia do Sul, que perdeu seus dois jogos do Mundial. O grupo pode acabar com três seleções empatadas na liderança e os critérios de desempate podem eliminar um time. Brasil x Alemanha po...