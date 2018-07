Esporte Veja como será o carro de Felipe Massa na Corrida do Milhão, em Goiânia O piloto que representou o Brasil por 16 temporadas na F1 estará ao comando do carro 19

A mais aguardada prova da Stock Car, a Corrida do Milhão, terá uma atração ainda mais especial nesta edição: a participação de Felipe Massa, que volta ao grid da Stock Car com a equipe Cimed Chevrolet Racing (a mesma com a qual fez sua estreia na categoria na Corrida de Duplas no início do ano). A disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão será no dia 5 de agosto, no Autódromo A...