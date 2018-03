Veja ao vivo a convocação do Brasil para os amistosos contra Rússia e Alemanha

No dia 23 de março, o time enfrenta a anfitriã Rússia, no Estádio Lujniki, em Moscou; quatro dias depois a equipe volta a campo para encarar a Alemanha, atual campeã mundial, no Estádio Olímpico de Berlim

Foto: Lucas Figueiredo/CBF