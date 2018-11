Esporte Vasco vence em casa, fica mais longe da queda e impede São Paulo de entrar no G4 No banco, Fernando Miranda representou o técnico Alberto Valentim, suspenso por causa da expulsão contra o Corinthians

O São Paulo entrou em campo ciente de que Internacional e Grêmio perderam na rodada, mas não conseguiu fazer sua parte e permaneceu na 5ª posição no Campeonato Brasileiro, fora do G-4. Sorte do Vasco, que venceu por 2 a 0 e respirou um pouco mais aliviado no torneio. O time carioca chegou aos 42 pontos, mas ainda corre riscos. O Vasco entrou em campo disposto a ...