Vasco segura empate sem gols contra o Ceará e se livra do rebaixamento à Série B

Em um jogo com muita expectativa e festa antes da bola rolar, mas fraco tecnicamente e com poucas emoções, Ceará e Vasco ficaram no empate sem gols, neste domingo (2), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Sorte para os cariocas, que conseguiram evitar o rebaixamento à Série B com este ponto. Se perdesse, cairia por causa d...