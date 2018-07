Esporte Vasco perde para a LDU na altitude em Quito e se complica

O Vasco perdeu por 3 a 1 para a LDU nesta quarta-feira, em Quito, no Equador, e se complicou na segunda fase da Copa sul-americana. O time carioca sofreu nos 2,8 mil metros de altitude na casa do adversário e agora precisa de um triunfo por pelo menos dois gols de diferença no jogo de volta, dia 9 de agosto, em São Januário, para avançar às oitavas de final. Depois ...