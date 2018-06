Esporte Vasco para o Cruzeiro no Mineirão e arranca empate por 1 a 1 em Belo Horizonte

O Vasco interrompeu a boa sequência de vitórias do Cruzeiro no estádio do Mineirão ao arrancar um empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, pela 10 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter insistido para conquistar os três pontos em casa, os mineiros pararam na boa atuação da defesa cruzmaltina. Com a igualdade, o Cruzeiro caiu duas posiçõ...