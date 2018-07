Esporte Vasco marca dois, vence Bahia, mas acaba eliminado

O Vasco lutou até o último minuto, mas acabou eliminado da Copa do Brasil. O clube carioca venceu o Bahia pelo placar de 2 a 0 na noite desta segunda-feira, no Estádio São Januário, porém não conseguiu reverter a derrota sofrida em Salvador por 3 a 0, ficando assim de fora da próxima fase da competição nacional. Com a vaga assegurada nas quartas de final, o Bahia já ...