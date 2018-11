Esporte Vasco bate Fluminense por 1 a 0 no Maracanã e se afasta da zona de rebaixamento Time de São Januário chegou aos 38 pontos e ocupa a 12ª colocação. A equipe das Laranjeiras segue com 40, em 10º lugar

Em um jogo muito fraco tecnicamente, o Vasco obteve um grande resultado ao derrotar o Fluminense por 1 a 0, neste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de São Januário chegou aos 38 pontos, na 12.ª colocação, mais distante da zona de rebaixamento. A equipe das Laranjeiras segue com 40, em 1...