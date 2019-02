Esporte Vasco bate Fluminense no Mané Garrincha Com gol de pênalti marcado por Yago Pikachu, time cruzmaltino leva a melhor no clássico carioca

No duelo que opôs propostas de jogo distintas, o técnico Alberto Valentim levou a melhor sobre Fernando Diniz ao ver o Vasco derrotar o Fluminense por 1 a 0, neste sábado (2), no estádio Mané Garricha, em Brasília, e se manter como o único time que venceu todos os seus jogos no Campeonato Carioca. O aproveitamento impecável garantiu ao Vasco a classificação à semifinal...