Esporte Vasco bate a Portuguesa e garante vaga antecipada às semifinais da Taça Guanabara Yago Pikachu marcou de pênalti, ainda no início do jogo, o gol da vitória em Moça Bonita, no Rio de Janeiro

Em jogo tranquilo, o Vasco venceu a Portuguesa nesta quarta-feira à tarde, por 1 a 0, e se classificou de forma antecipada para a semifinal da Taça Guanabara. Yago Pikachu marcou de pênalti, ainda no início do jogo, o gol da vitória em Moça Bonita, no Rio de Janeiro. O forte calor atrapalhou o andamento da partida, mas Alberto Valentim aproveitou para promover a estreia d...