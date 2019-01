Esporte Vasco acerta renovação contratual de Fernando Miguel até o fim de 2020 Novo vínculo do defensor cruzmaltino vale pode ser estendido ainda até o fim de 2021

O Vasco anunciou nesta segunda-feira à tarde a renovação do contrato do goleiro Fernando Miguel. Titular do gol cruzmaltino neste início de temporada, o jogador tinha vínculo até o fim de 2019 e o prorrogou por mais um ano, até dezembro de 2020. O clube carioca explicou que o documento assinado pelo goleiro possui uma "opção atrelada à performance para prorrogação do com...