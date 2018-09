Esporte Varejão é eficiência a serviço da seleção Contra Ilhas Virgens, Brasil volta a jogar em Goiânia hoje e terá em quadra Anderson Varejão, jogador que mais atuou pelo time nas Eliminatórias

Quando a bola subir neste domingo, às 21 horas, no Goiânia Arena, para o jogo de Brasil e Ilhas Virgens, pela 2ª fase das Eliminatórias para o Mundial da China 2019, o técnico da seleção brasileira, o croata Aleksandar Petrovic, sabe que poderá contar com eficiência do experiente Anderson Varejão. O pivô, de 35 anos, é o jogador que mais atuou pelo País na competição c...