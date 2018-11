Esporte VAR valida dois gols do Barcelona, mas Betis vence no Camp Nou por 4 a 3 Lionel Messi, recuperado de fratura no braço, voltou a jogar e marcou gol de pênalti

Apesar de jogar em casa, o Barcelona foi surpreendido pelo Betis, que venceu por 4 a 3 partida realizada neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O time da casa contou até com gol de pênalti de Lionel Messi, recuperado de fratura no braço, e dois gols validados após análises do VAR no Camp Nou. O primeiro tempo foi marcado pela eficiência dos visitan...