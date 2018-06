Esporte VAR, joia francesa, show croata e tensão na Argentina: o dia 8 da Copa no Resumão do POPULAR Quinta-feira na Rússia teve ainda golaço dinamarquês, mais seleções classificadas às oitavas e mais equipes dando adeus às chances no Mundial

Ai, ai... Ainda em recuperação depois da zoeira com o jogo dos "hermanos" (hehehe :D), mas temos que trabalhar. O Resumão do POPULAR do dia 8 da Copa do Mundo está chegando para falar das partidas desta quinta-feira (21). Vem que tem! Que a zoeira coMESSI! (hahaha) NAIPE DE ARTISTA, PIQUE DE JOGADOR Dinamarca e Austrália iniciaram os trabalhos da 2ª rodada ...