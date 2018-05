Esporte Valorizado, lateral é alvo para renovar Clube considera difícil a negociação para reforma do vínculo com Maguinho, destaque na Série B

Titular absoluto no Vila Nova e com história que supera o número de cem jogos pelo clube, o lateral direito Maguinho é uma das referências do elenco colorado atualmente. O contrato dele se encerra no fim da atual temporada e existe um desejo de renovação entre clube e jogador. No entanto, a tarefa não será das mais simples. Maguinho disse que seu desejo é permanecer ...