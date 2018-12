Esporte Valores de atletas travam Goiás no mercado Clube afirma que pedidas iniciais de atletas envolvem altas cifras. Duas renovações estão acertadas

Dez dias depois do anúncio de Maurício Barbieri como técnico para a temporada 2019, a expectativa do torcedor esmeraldino de que reforços começariam a chegar à Serrinha não se concretizou. Segundo o diretor de futebol do clube, Túlio Lustosa, a situação se justifica, principalmente, por causa da questão financeira.“Estamos nos movimentando, mas a primeira ...