Esporte Valeu a tentativa, Brasil! A luta continua no Catar Bélgica põe fim ao sonho do hexa brasileiro na Rússia ao eliminar o Brasil e chegar à sua segunda semi na história. Só equipes europeias seguem no Mundial russo

A bola caprichosa que surpreendeu Thiago Silva e parou no poste direito do goleiro Courtois, aos 7 minutos de jogo, já era prenúncio de que a noite desta sexta-feira (6) em Kazan não seria boa para o Brasil. O sonho do hexacampeonato teve de ser adiado e o time deixa precocemente a Copa do Mundo da Rússia. A Bélgica foi mais objetiva, competente e contou com uma pitada ...