Esporte Valentim relaciona Max López, mas não garante argentino entre os titulares Jogador prolongou a pré-temporada para evitar problemas físicos durante o ano

O técnico Alberto Valentim confirmou a presença do atacante Maxi López entre os relacionados para o clássico com o Fluminense, neste sábado, às 17 horas, no Mané Garrincha, em Brasília, mas não garantiu a escalação do argentino entre os titulares no duelo válido pela última rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. "Temos de ver o que o jog...