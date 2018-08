Esporte Valentim inicia trabalho no Vasco e promete: 'Muita vontade de fazer grande ano' Novo técnico cruzmaltino fará sua estreia na quarta-feira (29), contra o Atlético-PR, clube no qual já jogou e foi treinador

Escolhido para substituir Jorginho, o técnico Alberto Valentim iniciou nesta terça-feira (28) o seu trabalho no Vasco. Anunciado no último domingo (26), ele desembarcou nesta manhã em Curitiba e já teve o primeiro contato com o elenco, que nesta quarta enfrentará o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em duelo atrasado da 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E p...