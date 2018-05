Esporte Vaiado, Tomas Bastos espera que Atlético embale na próxima rodada Diante do Londrina, Atlético soma ponto em partida em que quase não criou e pouco pressionou o rival

O Atlético ainda tenta encontrar o melhor acerto na Série B. Porém, está devendo. Tem problemas crônicos, como a definição das jogadas, seja nos cruzamentos, arremates e no chamado passe final. Por isso, só empatou ontem, no Estádio Olímpico, com o Londrina (PR), o ex-clube do técnico do Dragão, Claudio Tencati.O empate por 0 a 0 mostrou alguns jogadores apáticos e até va...