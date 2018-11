Esporte Vaiada, seleção sub-20 só empata em amistoso com a Colômbia em Belo Horizonte Em dez jogos este ano, a seleção brasileira sub-20 soma seis empates e quatro vitórias

O técnico Carlos Amadeu vai ter muito trabalho para armar a seleção brasileira sub-20 para o sul-americano da categoria, que vai acontecer em janeiro, no Chile. Nesta quinta-feira à tarde, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o Brasil só empatou, sem gols, com a Colômbia. Os dois mil torcedores presentes vaiaram bastante a equipe, que teve Vinicius Junior (Rea...