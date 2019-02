Esporte Vagner Love se coloca à disposição para clássico: 'Como centroavante ou falso 10' Atacante, porém, disse que ainda não pode atuar 90 minutos, mas explicou que vinha treinando a parte física no Besiktas

O atacante Vagner Love disse nesta sexta-feira que está bem fisicamente e precisa apenas de ritmo de jogo. Em sua apresentação oficial no retorno ao Corinthians, ele se colocou à disposição do técnico Fábio Carille para o clássico de sábado contra o Palmeiras, mas despistou ao responder se iniciará a partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista e marcada p...