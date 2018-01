Vaga de Talismã gera concorrência no Dragão

O tamanho da perda do meia-atacante Luiz Fernando - vendido para o Botafogo - ainda não pode ser dimensionada no time do Atlético. A equipe passou por um processo de reestruturação considerável e as contratações que chegaram ainda estão em fase de adaptação e realizando treinos mais físicos do que técnicos. “A perda do Luiz Fernando é grande, era um jogador que já estava a...